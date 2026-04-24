В ОП предупредили о росте атак мошенников на фоне ЕГЭ и ОГЭ

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о сохранении ЕГЭ в ближайшие годы. Он отметил, что альтернативы экзамену на данный момент нет и её появление возможно не ранее чем через десять лет. По его словам, действующая система обеспечивает равные условия для выпускников из разных регионов страны. Музаев подчеркнул, что итоговые экзамены остаются ключевым инструментом отбора при переходе на следующий уровень обучения.