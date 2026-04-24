Мужчина с пневматическим пистолетом угрожал полицейским в Биробиджане и был ранен

В Биробиджане неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице пистолет, и пригрозил, что если сотрудники не заберут оружие, он его применит. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе управления МВД по Еврейской автономной области.