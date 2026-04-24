Мужчина с пневматическим пистолетом угрожал полицейским в Биробиджане и был ранен

В Биробиджане неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице пистолет, и пригрозил, что если сотрудники не заберут оружие, он его применит. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе управления МВД по Еврейской автономной области.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину 1988 года рождения. На требования прекратить противоправное поведение он не реагировал, вел себя агрессивно и направил на сотрудников предмет, похожий на пистолет ПМ, угрожая выстрелить.

— Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителей, в соответствии с законом «О полиции» сотрудником патрульно-постовой службы было произведено два предупредительных выстрела в воздух и выстрел в направлении злоумышленника, — говорится в сообщении ведомства.

В результате мужчина получил огнестрельное ранение ноги и был госпитализирован. Изъятое оружие оказалось пневматическим пистолетом.

23 апреля неизвестный открыл стрельбу на улице в Волгоградской области. По данным СМИ, он ранил свою бывшую жену и, предположительно, убил ее любовника.