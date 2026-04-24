В Магадане вспыхнул пожар в частном доме, погибли три человека

В поселке Ола под Магаданом произошло возгорание в частном доме. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела мужчины и двух женщин. Об этом информирует региональное ГУ МЧС России.
«Подразделения ПЧ-9 областного пожарно-спасательного центра прибыли к месту тушения уже через две минуты после вызова. К моменту их прибытия горела крыша дома. Огнеборцы локализовали возгорание в течение 24 минут», — передает ведомство.
Причины и детали произошедшего в настоящее время устанавливаются следствием и дознавателями МЧС, к которым подключили экспертов из испытательной пожарной лаборатории.
По данным KP.RU, накануне на юге столицы, на улице Загорьевской, в одном из многоэтажных жилых домов прогремел взрыв.
Кроме этого, на востоке столицы также загорелась квартира. В результате инцидента был спасен один человек.