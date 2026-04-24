Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар остановили — в Туапсе потушили открытое горение

Возгорание на морском терминале в Туапсе удалось локализовать, передает оперативный штаб Краснодарского края. Открытое горение на объекте ликвидировано.

Возгорание на морском терминале в Туапсе удалось локализовать, передает оперативный штаб Краснодарского края. Открытое горение на объекте ликвидировано.

К тушению привлекли 276 специалистов и 77 единиц техники. Работы продолжались после пожара, возникшего на фоне повреждений инфраструктуры.

Ранее в морском порту зафиксировали разрушения после атаки беспилотников. В результате удара погиб мужчина.

На месте инцидента произошел разлив нефти. Его остановили в русле реки Туапсе, не допустив выхода в море. Однако позже в акватории Черного моря на расстоянии около 2,5 км от порта обнаружили нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров.

После пожара специалисты также зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе.

