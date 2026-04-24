Пожар остановили — в Туапсе потушили открытое горение

Возгорание на морском терминале в Туапсе удалось локализовать, передает оперативный штаб Краснодарского края. Открытое горение на объекте ликвидировано.
К тушению привлекли 276 специалистов и 77 единиц техники. Работы продолжались после пожара, возникшего на фоне повреждений инфраструктуры.
Ранее в морском порту зафиксировали разрушения после атаки беспилотников. В результате удара погиб мужчина.
На месте инцидента произошел разлив нефти. Его остановили в русле реки Туапсе, не допустив выхода в море. Однако позже в акватории Черного моря на расстоянии около 2,5 км от порта обнаружили нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров.
После пожара специалисты также зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе.
