В деле экс-главы Назарово установили новый эпизод получения взятки

Новый эпизод получения взятки в миллион рублей установлен в отношении экс-мэра Назарово.

Источник: Комсомольская правда

В деле бывшего главы Назарово установили новый эпизод получения взятки от предпринимателя. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. В даче взятки должностному лицу в крупном размере подозревается 38-летний директор нескольких коммерческих организаций.

По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года бизнесмен передал экс-мэру Назарово Владимиру Саару один миллион рублей за покровительство при ведении коммерческой деятельности. После этого глава дал указание подрядчику заключить договор субподряда по ремонту автомобильных дорог с компанией взяткодателя на 4,5 миллиона рублей.

Подозреваемый задержан. Бывший глава Назарово все так же под домашним арестом.