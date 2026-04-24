Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Или забирайте оружие, или применю его: житель Биробиджана поставил полицейским жесткий ультиматум

В Биробиджане задержали мужчину, угрожавшего применением оружия по полицейским.

Источник: Комсомольская правда

Житель Биробиджана угрожал применить оружие в отношении сотрудников правоохранительных органов, позвонив в отдел полиции. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.

В ведомстве отметили, что в телефонном разговоре с дежурным мужчина признался, что нашел на улице пистолет. И если полиция не приедут и не заберут оружие, он применит его.

Когда правоохранители прибыли на место, он стал направлять в их сторону предмет внешне похожий на пистолет ПМ.

После двух предупредительных выстрелов в воздух и в направлении злоумышленника, мужчина получил ранение ноги. После этого злоумышленника увезли в больницу.

