Или забирайте оружие, или применю его: житель Биробиджана поставил полицейским жесткий ультиматум

Житель Биробиджана угрожал применить оружие в отношении сотрудников правоохранительных органов, позвонив в отдел полиции. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.
В ведомстве отметили, что в телефонном разговоре с дежурным мужчина признался, что нашел на улице пистолет. И если полиция не приедут и не заберут оружие, он применит его.
Когда правоохранители прибыли на место, он стал направлять в их сторону предмет внешне похожий на пистолет ПМ.
После двух предупредительных выстрелов в воздух и в направлении злоумышленника, мужчина получил ранение ноги. После этого злоумышленника увезли в больницу.
