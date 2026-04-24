В Красноярске выявлен новый эпизод коррупции в деле экс-главы Назарово

Следственный отдел по Центральному району Красноярска продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Назарово Владимира Саара. В ходе проверки обнаружен ещё один случай получения взятки от местного бизнесмена.
Задержан 38-летний директор нескольких коммерческих фирм из Назарово. Ему инкриминируют дачу взятки в крупном размере.
По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года бизнесмен передал экс-главе города миллион рублей за общее покровительство в ведении бизнеса. В ответ чиновник использовал свои полномочия, чтобы вмешаться в исполнение муниципального контракта на ремонт дорог. Он заставил подрядчика заключить субподрядный договор с компанией взяткодателя на 4,5 млн рублей.
У предпринимателя проведены обыски по месту жительства и работы, он задержан, вскоре суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. Бывший мэр Назарово по-прежнему находится под домашним арестом.