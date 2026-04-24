Три человека погибли при пожаре в частном доме в Магаданской области

Пожар начался поздно вечером 23 апреля. По данным МЧС, пожарные приехали на место через две минуты после вызова. К моменту их прибытия горела крыша дома. Возгорание удалось потушить за 24 минуты, отмечается в пресс-релизе. В доме нашли тела двух женщин и мужчины.