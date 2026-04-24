Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны России сбили 10 украинских беспилотников за ночь. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как написали в Telegram-канале военного ведомства, аппараты самолетного типа были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

При этом утром 23 апреля Министерство обороны отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 154 украинских беспилотника над российскими регионами.

В результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область 23 апреля погиб один человек, еще несколько пострадали. Обломки одного дрона попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, в результате чего на улице также есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

