Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны России сбили 10 украинских беспилотников за ночь. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Как написали в Telegram-канале военного ведомства, аппараты самолетного типа были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
При этом утром 23 апреля Министерство обороны отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 154 украинских беспилотника над российскими регионами.
В результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область 23 апреля погиб один человек, еще несколько пострадали. Обломки одного дрона попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, в результате чего на улице также есть пострадавшие, один человек госпитализирован.