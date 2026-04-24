Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд дал три года управляющей отелем, где жили исполнители теракта в «Крокусе»

Суд приговорил управляющую апарт-отелем к трем годам лишения свободы за незаконное размещение иностранцев — исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в пятницу, 24 апреля, стало известно из судебных материалов.

Суд приговорил управляющую апарт-отелем к трем годам лишения свободы за незаконное размещение иностранцев — исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в пятницу, 24 апреля, стало известно из судебных материалов.

Уточняется, что женщина не уведомила государственные органы о прибытии двух иностранных граждан, у которых не было разрешения на временное проживание в России.

Суд признал ее виновной в организации незаконного пребывания и запретил в течение двух лет работать в сфере гостиничного бизнеса. Отмечается, что обвиняемая признала вину и раскаялась.

В материалах дела указано, что постояльцы регулярно проживали в отеле и оплачивали размещение, передает РИА Новости.

6 апреля один из осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО «Матросская Тишина». Врачи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

Приговор по делу о теракте в «Крокусе» вынесли 12 марта. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам. Как судили злоумышленников — в материале «Вечерней Москвы».