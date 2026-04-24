За ночь расчёты ПВО уничтожили 10 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Крым.

Украинские силы не могут перейти в наступление из-за успешных российских ударов по логистике и ВПК. Об этом заявил экс-глава ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Кроме того, он вновь поставил под сомнение заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского относительно ВСУ, назвав слова экс-комика «бессмыслицей».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше