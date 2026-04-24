В Туапсе в полночь ликвидировали огонь на морском терминале

В Туапсе ближе к полуночи потушили открытый огонь на морском терминале. При этом специалисты продолжают работать над полной ликвидацией последствий масштабного возгорания. На месте работают 276 человек и 77 спецмашин, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее на реке Туапсе локализовали нефтяное пятно. Нефтепродукты попали в воду из-за пожара на терминале. На реке выставили 750 метров боновых заграждений и спецустройства для сбора.
«Также ежедневно идет обследование состояния акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают её в постоянном режиме. По данным за 21, 22 и 23 апреля нефтяные пятна и загрязнение в акватории моря вблизи порта Туапсе отсутствуют», — сообщили в оперштабе.
Напомним, масштабное возгорание в морпорту Туапсе началось после массированной атаки беспилотников в ночь на 20 апреля. Это был уже второй за последние дни налет на город. С первым пожаром справились достаточно оперативно, второй оказался более сложным.
Экологическая обстановка в приморском городе остается сложной. Жителям рекомендовали не выходить без лишней необходимости из домов. А волонтеры пытаются спасти испачкавшихся в нефтепродуктах животных и птиц.