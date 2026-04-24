За ночь над Россией сбили 10 беспилотников

Силы ПВО с 21:00 мск 23 апреля до 07:00 24 апреля сбили 10 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и Республикой Крым.

Силы ПВО с 21:00 мск 23 апреля до 07:00 24 апреля сбили 10 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и Республикой Крым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью объявлял опасность ударов БПЛА. Около 6:30 мск он отчитался о четырех сбитых беспилотниках над регионом. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что за ночь силы ПВО сбили один дрон над городом Каменск-Шахтинский. Над Брянской областью за ночь также уничтожили один БПЛА, писал глава региона Александр Богомаз. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

