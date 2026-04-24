Тайга забрала семью — эксперт указал на роковой просчет Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае осенью 2025 года, могла погибнуть из-за переохлаждения, передает aif.ru. Поиски продолжаются, однако специалисты допускают, что речь может идти уже о обнаружении останков.
Сергей, Ирина и их дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе. По основной версии, произошел несчастный случай. Отрабатывались и другие варианты, включая криминальный.
Эксперт по выживанию Олег Тайга указал на ключевую ошибку — выход в труднодоступную местность при неблагоприятном прогнозе. По его словам, перед походом было известно о надвигающейся буре с осадками, усилением ветра и снижением температуры, из-за чего другие группы отказались от маршрута.
Специалист напомнил о так называемом «правиле трех», согласно которому человек особенно уязвим в агрессивной среде в течение нескольких часов. Наибольший риск связан с переохлаждением, которое может наступить даже при температуре около нуля и выше.
По его оценке, опасность усиливается, когда участники похода недооценивают погодные условия. В условиях мокрого снега и дождя одежда быстро намокает, а защитные свойства экипировки снижаются. В такой ситуации люди пытаются укрыться и согреться, однако времени на это крайне мало.
Эксперт допустил, что Усольцевы могли искать укрытие от бури, но не справились с последствиями переохлаждения. По его словам, в подобных условиях человеку достаточно нескольких часов, чтобы замерзнуть. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.
