Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА в пяти регионах

Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и территорией Республики Крым.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в пятницу, 24 апреля, в Минобороны РФ, вражеские дроны были перехвачены над пятью регионами России.

В частности, средства ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и территорией Республики Крым.

В ночь на 23 апреля российские силы ПВО уничтожили 154 украинских беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями. А также в Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как писал KP.RU, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на регион погиб мужчина. Еще один местный житель пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше