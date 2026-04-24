Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 10 украинских БПЛА в пяти регионах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в пятницу, 24 апреля, в Минобороны РФ, вражеские дроны были перехвачены над пятью регионами России.
В ночь на 23 апреля российские силы ПВО уничтожили 154 украинских беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями. А также в Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писал KP.RU, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на регион погиб мужчина. Еще один местный житель пострадал.