Суд признал законным увольнение учителя за оскорбительное обращение к ученикам

Первый кассационный суд признал законным увольнение учителя русского языка и литературы из образовательного центра «Багратион» в Одинцове. Об этом стало известно из судебных материалов. Уточняется, что жалоба педагога Елены Гудович оставлена без удовлетворения.

Ранее она оспаривала дисциплинарные взыскания и увольнение, требовала восстановления на работе и компенсаций. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.

Отмечается, что основанием для увольнения стали результаты служебной проверки после обращений родителей. Комиссия установила нарушения педагогической этики, в том числе использование выражений, признанных несоответствующими профессиональным нормам, а также обсуждение на уроке материалов, не соответствующих возрасту учеников.

При этом экспертиза не выявила в высказываниях педагога прямых оскорблений. Несмотря на это, суды поддержали позицию работодателя и пришли к выводу, что действия учителя являются аморальным проступком, несовместимым с педагогической деятельностью, передает ТАСС.

Ранее Железнодорожный районный суд Улан-Удэ наложил штраф на местную жительницу в размере 10 тысяч рублей за разжигание ненависти на почве национальности. Поводом для возбуждения дела стало использование женщиной в домовом чате грубого слова, используемого многими в разговорной речи для обозначения человека украинской национальности. Почему россиянку подвергли штрафу и как действует механизм наказания, «Вечерней Москве» рассказал адвокат Вадим Багатурия.