Суд признал законным увольнение учителя за оскорбительное обращение к ученикам

Первый кассационный суд признал законным увольнение учителя русского языка и литературы из образовательного центра «Багратион» в Одинцове. Об этом стало известно из судебных материалов. Уточняется, что жалоба педагога Елены Гудович оставлена без удовлетворения.
Ранее она оспаривала дисциплинарные взыскания и увольнение, требовала восстановления на работе и компенсаций. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.
Отмечается, что основанием для увольнения стали результаты служебной проверки после обращений родителей. Комиссия установила нарушения педагогической этики, в том числе использование выражений, признанных несоответствующими профессиональным нормам, а также обсуждение на уроке материалов, не соответствующих возрасту учеников.
При этом экспертиза не выявила в высказываниях педагога прямых оскорблений. Несмотря на это, суды поддержали позицию работодателя и пришли к выводу, что действия учителя являются аморальным проступком, несовместимым с педагогической деятельностью, передает ТАСС.
