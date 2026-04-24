В Пинске Mercedes насмерть сбил подростка на электросамокате. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Авария случилась в четверг, 23 апреля, примерно в 19.20. Согласно предварительным данным, 39-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, во время движения по улице 60 лет Октября сбил 13-летнего подростка на электросамокате. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу, но не спешился.
«В результате ДТП парень погиб», — сообщили в МВД.
