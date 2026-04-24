Губернатор Слюсарь сообщил о перехвате БПЛА в Ростовской области

Один дрон сбили над Каменском-Шахтинским.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 24 апреля вражеский БПЛА уничтожен в Каменске-Шахтинском.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала и будет уточняться.

Напомним, накануне утром, 23 апреля, атаку 20 БПЛА отразили в семи районах. Чуть позже беспилотники уничтожили в Каменском районе. Обломки упали на территорию коммерческого объекта, никто не пострадал.

