Задержания прошли в двух регионах Казахстана — в МВД назвали причину

Так, в области Абай при отработке оперативной информации сотрудниками задержан 21-летний водитель. В ходе осмотра его транспорта обнаружено и изъято свыше 2 кг гашишного масла готового к дальнейшему распространению.
Задержанный дал признательные показания, что распространял концентрированный наркотик по указанию куратора интернет-наркомагазина.
А в столичном регионе задержана 26-летняя закладчица особо крупных партий наркотиков, работавшая через интернет-площадки.
При личном обыске и арендованного жилья изъято два пакета весом более 1 кг синтетических наркотиков А-PVР, электронные весы, упаковочные материалы и свыше 100 Ziplock-пакетов, предназначенных для распространения.
В совокупности, по данным ведомства, из незаконного оборота изъято количество наркотиков, эквивалентное более чем 45 тыс. разовых доз, которые не дошли до наркопотребителей.
Проводится досудебное расследование, устанавливаются каналы поступления наркотических средств, маршруты их распространения, а также источники и механизмы движения денежных потоков, связанных с противоправной деятельностью.
Уточняется, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.