Мясо с лейкозом: в Канске задержали ветврача и фермера за взятки и фиктивные экспертизы

Суд заключил под стражу ветеринарного врача и главу крестьянско-фермерского хозяйства по делу о взятках за фиктивные экспертизы мяса, зараженного лейкозом. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
Предварительно установлено, что ветврач «Канского отдела ветеринарии» получал деньги от главы местного КФХ за выдачу положительных заключений экспертизы мяса и другой продукции. Также продукты перевозились без сопроводительных документов и с нарушением закона.
Мясо представляло реальную угрозу, так как часть животных главы хозяйства болела лейкозом.
Известно, что взятки передавались через посредника с 2023 по 2025 год. За это время врач получил не менее 252 тысяч рублей.
Заведены уголовные дела. Мужчинам может грозить до 12 лет колонии.