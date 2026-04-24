Мясо с лейкозом: в Канске задержали ветврача и фермера за взятки и фиктивные экспертизы

В Канске раскрыли схему по продаже мяса больных лейкозом животных.

Источник: Комсомольская правда

Суд заключил под стражу ветеринарного врача и главу крестьянско-фермерского хозяйства по делу о взятках за фиктивные экспертизы мяса, зараженного лейкозом. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Предварительно установлено, что ветврач «Канского отдела ветеринарии» получал деньги от главы местного КФХ за выдачу положительных заключений экспертизы мяса и другой продукции. Также продукты перевозились без сопроводительных документов и с нарушением закона.

Мясо представляло реальную угрозу, так как часть животных главы хозяйства болела лейкозом.

Известно, что взятки передавались через посредника с 2023 по 2025 год. За это время врач получил не менее 252 тысяч рублей.

Заведены уголовные дела. Мужчинам может грозить до 12 лет колонии.