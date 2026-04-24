Минчанин избил врача в стоматологии, выбив из его рук телефон. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Минска.
Мужчина пришел в стоматологическую поликлинику. Прием пациентов немного затянулся, так как врач работал без медсестры. Житель Минска заглянул в кабинет, начав возмущаться. Стоматолог, объяснив ситуацию, предложил 43-летнему фигуранту сесть в кресло. Но он и далее продолжал высказывать недовольства, оскорбляя врача.
Тогда стоматолог попросил пациента выйти в коридор и успокоиться, но минчанин отказался. Кроме того, врач решил снять на телефон агрессивное поведение мужчины, чтобы избежать жалоб в дальнейшем. Но это разозлило обвиняемого еще больше. Встав с кресла, он выбил гаджет из рук врача, а затем нанес не менее пяти ударов руками по голове и телу. Также фигурант хватал стоматолога за одежду, выкручивал руку.
На шум пришли коллеги врача. Они увели пациента в другой кабинет, оказав ему всю необходимую стоматологическую помощь.
В отношении минчанина завели уголовное дело. Вину он не признал. Мужчина настаивал, что врач якобы первым начал конфликт, ударил его по лицу. Однако указанное не нашло подтверждения.
Заместитель начальника отдела прокуратуры города Минска по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Юлия Лебедева заметила, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Его признали виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, сопряженных с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостном хулиганстве).
На основании части 2 статьи 339 Уголовного кодекса минчанину назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчина должен выплатить врачу 8000 рублей в счет материальной компенсации причиненного морального вреда.
Ранее в Беларуси мать пяти детей два года ухаживала за инвалидом, а потом убила его.
Тем временем в Клецке пациенты поликлиники подрались из-за очереди.
А еще 345 домовладений пойдут под снос только в одном частном секторе Минска.