Отбой беспилотной опасности объявили на Дону 24 апреля

Утром 24 апреля в Ростовской области отменён режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение поступило пользователям через приложение МЧС.
Угроза БПЛА действовала с вечера 23 апреля до 5:14 утра. В этот период жителям рекомендовалось находиться в помещениях и не подходить к окнам.
Минувшей ночью в Каменске-Шахтинском была отражена воздушная атака. Данные о пострадавших или разрушениях на земле не поступали — власти уточняют обстановку.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.