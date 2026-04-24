Красноярцы похитили у бойцов СВО и их родственников 23,3 млн рублей

Ранее судимый красноярец вместе с семейной парой и подругой находили одиноких людей с асоциальным образом жизни и уговаривали их подписать контракт на службу в зоне СВО. Перед отправкой на фронт они заставляли новобранцев вступать в фиктивные браки с участницами группы — одна из женщин даже «вышла замуж» за своего сожителя, который тоже был в сговоре. После этого организатор подключал банковские счета военнослужащих к своим сим-картам и получал доступ ко всем выплатам.