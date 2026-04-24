Красноярцы похитили у бойцов СВО и их родственников 23,3 млн рублей

В Красноярске четверо мошенников предстанут перед судом за хищение 23,3 миллионов рублей у бойцов СВО и их родственников. Преступная группа действовала с февраля по июнь 2025 года.
Ранее судимый красноярец вместе с семейной парой и подругой находили одиноких людей с асоциальным образом жизни и уговаривали их подписать контракт на службу в зоне СВО. Перед отправкой на фронт они заставляли новобранцев вступать в фиктивные браки с участницами группы — одна из женщин даже «вышла замуж» за своего сожителя, который тоже был в сговоре. После этого организатор подключал банковские счета военнослужащих к своим сим-картам и получал доступ ко всем выплатам.
В результате мошенникам удалось похитить 23,3 миллиона рублей у шести военнослужащих (трое из них погибли, трое пропали без вести) и трёх организаций. Всего по делу признано девять потерпевших. В январе этого года суд аннулировал один из фиктивных браков по иску дочери погибшего бойца.
В январе 2024 года организатор схемы украл автомобиль «Ауди» у своего знакомого, уехавшего на фронт. Он подделал договор купли-продажи от имени владельца, заложил машину и потратил вырученные деньги на себя.
Следствие возбудило уголовные дела: организатору вменяют использование подложных документов и мошенничество в особо крупном размере, остальным участникам — мошенничество. Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый — под подпиской о невыезде. Расследование завершено, дело направлено в суд.