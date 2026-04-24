В Хабаровске 59-летнюю женщину обвинили в подготовке теракта и вербовке горожан

Следствием установлено, что женщина, будучи приверженкой террористического сообщества, выбрала объект, обучилась самостоятельно подготавливать в бытовых условиях самодельные зажигательные устройства, а также взрывчатку. Затем она склонила к совершению теракта двоих горожан. Предотвратили попытку сотрудники УФСБ по региону, следует из распространенного пресс-релиза надзорного ведомства.