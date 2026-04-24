Военный эксперт Кнутов: БПЛА, атаковавшие Нижегородскую область 23 апреля, запускались из Сумской и Харьковской областей Украины

Специалист объяснил, как беспилотники обходят российскую систему ПВО.

Дроны, которые атаковали Нижегородскую область 23 апреля, могли быть запущены из Сумской и Харьковской областей Украины. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Обычно запускают из Сумской и Харьковской областей. Противник использует отработанные и проверенные маршруты. Они отслеживают местоположение наших зенитно-ракетных комплексов и знают, в каких местах беспилотник может пройти на предельно малой высоте незамеченным», — сказал Кнутов.

Как заявил специалист, в последнее время ВСУ используют дроны, которым не нужна связь GPS.

«Просто через определенное время беспилотник включает видеокамеру, изображение передается в реальном времени, камера работает в дневное и ночное время, во всех режимах, сравнивает с маршрутом, который заложен в память, и производит корректировку. И на предельно малой высоте следует к цели», — сказал он.

Напомним, что 23 апреля в небе Нижегородской области была отражена атака 11-ти БПЛА, был поврежден производственный объект в Кстово.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше