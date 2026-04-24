«Горящие туры» на майские: аферисты придумали новую схему

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему с продажей фейковых «горящих туров» перед майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«Перед предстоящими праздниками злоумышленники массово рассылают сообщения с заманчивыми предложениями туристических путевок, используя фишинговые интернет-сайты, которые копируют известные сервисы бронирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным пресс-службы, мошенники пишут в мессенджерах, на почту или в СМС-сообщениях, создавая ощущение срочности и ограниченного предложения. Пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату — часто сразу и в полном объеме. При этом интернет-страницы выглядят как известные сайты: с отзывами, скидками и профессиональным оформлением. Также мошенники активно используют нейросети и подменные номера.

В этой связи правоохранители просят не переходите по ссылкам из таких сообщений и настороженно относитесь к слишком «выгодным предложениям».

В преддверии Дня Победы мошенники также придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки, сообщалось ранее.

