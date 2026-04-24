Три смерти на Мунку-Сардык — среди погибших оказался гид-инструктор

Тункинский районный суд сообщает, что среди троих погибших при восхождении на пик Мунку-Сардык в Бурятии оказался гид-инструктор.
По данным суда, фигурантом дела проходит гражданка К., работавшая в организации, оказывавшей туристические услуги. Ей вменяют нарушение требований безопасности при организации подъема в Окинском районе. Следствие считает, что именно эти действия привели к гибели двух туристов и инструктора-проводника по неосторожности.
Ранее следственные органы сообщили о мере пресечения для руководства компании, организовавшей тур. Генерального директора и его заместителя отправили под стражу. В отношении третьего участника организации поездки — гида — решение суда еще не принято.
Следствие предъявило обвинения трем лицам, причастным к организации похода. Все они находились в составе группы, которая отправилась на восхождение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также: В Бурятии арестовали троих обвиняемых в гибели туристов.