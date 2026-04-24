Опубликовано видео жесткого ДТП на улице Октябрьской революции

42-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» при перестроении налево не убедился в безопасности маневра и спровоцировал ДТП на улице Октябрьской революции в Нижнем Новгороде вечером 23 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Сзади в выполнявший маневр автомобиль врезался «Хендай Акцент», которым управлял 20-летний водитель.
Пострадали водитель и пассажир «Соляриса», они госпитализированы.
Ранее три автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.