Водителю, скрывавшему номер авто, грозит наказание вплоть до лишения прав

Водителю, который установил на свое авто устройство для сокрытия номеров, грозит наказание вплоть до лишения водительских прав до 1,5 лет. Об этом напоминает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Накануне сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Краснобаковский» на автодороге Нижний Новгород — Шахунья — Киров был остановлен грузовой автомобиль под управлением 55-летнего жителя области. При осмотре транспортного средства полицейские выяснили, что оно оборудовано устройством, препятствующим идентификации его государственного регистрационного знака.
Был составлен протокол об административном правонарушении по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Устройство, препятствующее идентификации номера, изъято.
Полиция Нижегородской области напоминает, что за сокрытие регистрационных номеров на автомобилях предусмотрены меры административной ответственности. В зависимости от квалификации противоправное деяние влечет за собой наказание от предупреждения или штрафа до лишения права управления транспортным средством на срок до 1,5 лет.