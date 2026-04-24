Водителю, скрывавшему номер авто, грозит наказание вплоть до лишения прав

Полиция Нижегородской области напоминает, что за сокрытие регистрационных номеров на автомобилях предусмотрены меры административной ответственности. В зависимости от квалификации противоправное деяние влечет за собой наказание от предупреждения или штрафа до лишения права управления транспортным средством на срок до 1,5 лет.