Три тела найдены на пепелище частного дома в посёлке Ола под Магаданом

Расчёт пожарно-спасательной части № 9 прибыл на место вызова уже через две минуты. К этому моменту пламя охватило кровлю дома. Специалистам удалось локализовать огонь в течение 24 минут. После тушения внутри здания нашли погибших.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают следователи и дознаватели МЧС. К работе привлекли экспертов испытательной пожарной лаборатории.
До этого трагический инцидент произошёл в Благовещенске, где в ходе пожара в четырёхэтажке на улице Пионерской погибли трое жильцов, включая ребёнка. Прибывшие первыми расчёты столкнулись с густым дымом в подъезде, из соседних квартир удалось вывести 13 человек, в том числе троих несовершеннолетних. К несчастью, позже стало известно, что один из детей умер в больнице.
