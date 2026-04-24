Кладовщицу «Газпрома» госпитализировали с травмами головы в Нижнем Новгороде

Гострудинспекцией в Нижегородской области проверяется поступившая информация о пострадавшем от несчастного случая на производстве. Со слов пострадавшего.
Несчастный случай произошел с 27-летней кладовщицей на территории базы по хранению и реализации материально-технических ресурсов «Доскино» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» утром 23 апреля. Об этом сообщает Гострудинспекция в нижегородской области.
Пострадавшую госпитализировали в больницу, где у нее диагностировали множественные травмы головы, которые отнесли к категории тяжелых. Обстоятельства получения травм и точное время произошедшего женщина не помнит.
При этом работодатель пытался скрыть произошедшее.
«При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования», — заявил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.