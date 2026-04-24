МВД сообщило о критическом состоянии раненного в Дагестане врача

«К счастью, погибших нет! Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации и за его жизнь борются врачи», — написала она.
Нападение произошло накануне в республиканской клинической больнице имени Вишневского. 32-летний мужчина, находясь, по его словам, под действием наркотических веществ, нанес врачам удары ножом в область лица и шеи, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство).
