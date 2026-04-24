МВД сообщило о критическом состоянии раненного в Дагестане врача

Врачи, пострадавшие при нападении мужчины на больницу в Махачкале, живы, состояние одного из них специалисты оценили как критическое, сообщила глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«К счастью, погибших нет! Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации и за его жизнь борются врачи», — написала она.

Нападение произошло накануне в республиканской клинической больнице имени Вишневского. 32-летний мужчина, находясь, по его словам, под действием наркотических веществ, нанес врачам удары ножом в область лица и шеи, после чего попытался скрыться, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство).

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
