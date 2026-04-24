ФСБ сорвала украинский теракт против руководства Роскомнадзора

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В минувшую субботу предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством, сообщает ЦОС ФСБ России.

«Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. Возглавлял террористическую группу москвич, 2004 года рождения. При задержании он оказал сопротивление, его нейтрализовали.

Во время обысков у задержанных изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы пытаются помешать обеспечению безопасности информпространства в России, в том числе блокировке Telegram. Они используют этот мессенджер диверсионно-террористических, экстремистских и кибермошеннических преступлений.

Руководство и сотрудники РКН, а также члены их семей получают угрозы физической расправы, против них совершают вооруженные нападения и экстремистские акции.