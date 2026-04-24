Мошенники обманывают нижегородцев письмами от Гострудинспекции

По информации пресс-службы Гострудинспекции Нижегородской области, злоумышленники рассылают электронные письма, имитирующие официальную переписку.

Жителей Нижегородской области предостерегают от мошеннических действий. Неизвестные лица под видом сотрудников инспекции по труду и Роструда пытаются обмануть граждан. По информации пресс-службы Гострудинспекции Нижегородской области, злоумышленники рассылают электронные письма, имитирующие официальную переписку.

Для придания своим сообщениям видимости подлинности, мошенники используют адреса электронной почты, оканчивающиеся на @gov-rostrud.ru, а также поддельные ссылки и реквизиты. В отправляемых письмах фигурируют подложные документы, в которых сообщается о якобы выявленных фактах неформальной занятости или нарушениях трудового законодательства.

Аферисты настаивают, чтобы получатели писем предоставили им необходимые документы и оплатили фиктивную доставку. Сотрудники инспекции по труду настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не переходить по указанным в письмах ссылкам и не открывать прилагаемые файлы. Особое внимание следует уделить проверке доменного имени отправителя: официальный адрес Роструда и его региональных подразделений — @rostrud.gov.ru.

Подлинность направленных актов проверок можно подтвердить, считав QR-код, который должен присутствовать в документе. Данный код ведет к соответствующей записи в Едином реестре контрольных мероприятий. Кроме того, все официальные уведомления от Роструда доступны в персональном кабинете на портале «Госуслуги».

Ранее мошенники похитили около 24 млн рублей у нижегородцев за неделю.