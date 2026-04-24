Мошенники обманывают нижегородцев письмами от Гострудинспекции

Аферисты настаивают, чтобы получатели писем предоставили им необходимые документы и оплатили фиктивную доставку. Сотрудники инспекции по труду настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не переходить по указанным в письмах ссылкам и не открывать прилагаемые файлы. Особое внимание следует уделить проверке доменного имени отправителя: официальный адрес Роструда и его региональных подразделений — @rostrud.gov.ru.