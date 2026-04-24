ФСБ пресекла теракт в отношении руководителей Роскомнадзора

«В результате проведённых мероприятий в г. Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления. Главарь террористической группы — житель г. Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооружённое сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — говорится в сообщении.