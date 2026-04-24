ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора в Москве

По данным службы, в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь человек. Они придерживались праворадикальной и неофашистской идеологии и были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер. Предполагаемый организатор, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.