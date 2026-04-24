ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении теракта против руководителей Роскомнадзора в Москве. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявили в Центре общественных связей службы.
Уточняется, что злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства.
По данным службы, в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь человек. Они придерживались праворадикальной и неофашистской идеологии и были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер. Предполагаемый организатор, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
В ФСБ отметили, что в ходе обысков у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство массой около одного килограмма, гранату, огнестрельное оружие, средства связи и экстремистскую символику. Возбуждены уголовные дела, решается вопрос о дополнительной квалификации их действий.
В ведомстве заявили, что украинские спецслужбы предпринимают попытки срыва мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства России. В частности, речь идет о противодействии мерам, связанным с регулированием цифровых платформ.
Отмечается, что для координации противоправной деятельности активно используется мессенджер Telegram. По данным ФСБ, через него организуются диверсии, террористические акты, экстремистские и кибермошеннические преступления.
Угрозы поступают в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей. В ФСБ подчеркнули, что исполнителями подобных действий нередко становятся молодые люди, в том числе несовершеннолетние, действия которых координируются из-за рубежа, передает ТАСС.
Ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.