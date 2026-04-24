18 апреля российскими спецслужбами была пресечена попытка взрыва машины руководства Роскомнадзора. Все фигуранты дела — россияне из Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля. Об этом пишет KP.RU.
Правоохранители задержали семерых участников группы. ФСБ опубликовала видео задержания. Руководитель преступной группы, 22-летний москвич, оказал вооруженное сопротивление, начал стрелять по сотрудникам спецслужб и в результате был нейтрализован.
«Методы превращения наших детей в фанатиков, человеконенавистников и убийц отрабатываются спецслужбами Украины при помощи коллективного Запада не одно десятилетие», — отметил ветеран подразделения по борьбе с терроризмом Вячеслав Назаров.
При обысках у террористов нашли полный комплект: самодельные бомбы, гранату, пистолет с глушителем, два газовых пистолета, рации, нацистскую символику, украинскую нашивку и даже инструкции — как попасть в украинские террористические группировки, которые у нас запрещены. Там новичкам обещали обучить, снарядить и дать денег.
Накануне в Москве сотрудники ФСБ предотвратили взрыв у объектов Министерства обороны.