Против руководителя Роскомнадзора готовили теракт: ФСБ показала видео

Террористы готовили покушение руководство Роскомнадзора, ФСБ опубликовала видео.

Источник: Комсомольская правда

18 апреля российскими спецслужбами была пресечена попытка взрыва машины руководства Роскомнадзора. Все фигуранты дела — россияне из Москвы, Уфы, Новосибирска и Ярославля. Об этом пишет KP.RU.

Правоохранители задержали семерых участников группы. ФСБ опубликовала видео задержания. Руководитель преступной группы, 22-летний москвич, оказал вооруженное сопротивление, начал стрелять по сотрудникам спецслужб и в результате был нейтрализован.

«Методы превращения наших детей в фанатиков, человеконенавистников и убийц отрабатываются спецслужбами Украины при помощи коллективного Запада не одно десятилетие», — отметил ветеран подразделения по борьбе с терроризмом Вячеслав Назаров.

При обысках у террористов нашли полный комплект: самодельные бомбы, гранату, пистолет с глушителем, два газовых пистолета, рации, нацистскую символику, украинскую нашивку и даже инструкции — как попасть в украинские террористические группировки, которые у нас запрещены. Там новичкам обещали обучить, снарядить и дать денег.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ предотвратили взрыв у объектов Министерства обороны.