ФСБ: неофашисты по заданию Украины готовили теракт против руководства РКН

В прошлую субботу, 18 апреля, был предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В прошлую субботу, 18 апреля, был предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, — заявили в ведомстве, — планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства».

Сообщается, что в Москве, Ярославле, Уфе и Новосибирске были задержаны семеро «сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram». Согласно заявлению ФСБ, при обысках у подозреваемых нашли самодельные взрывные устройства, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у задержанных нашли неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований и инструкцию по вступлению в запрещенную в РФ террористическую организацию, подчеркнули в ФСБ. Возбуждены уголовные дела.