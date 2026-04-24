ФСБ: неофашисты по заданию Украины готовили теракт против руководства РКН

Сообщается, что в Москве, Ярославле, Уфе и Новосибирске были задержаны семеро «сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram». Согласно заявлению ФСБ, при обысках у подозреваемых нашли самодельные взрывные устройства, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у задержанных нашли неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований и инструкцию по вступлению в запрещенную в РФ террористическую организацию, подчеркнули в ФСБ. Возбуждены уголовные дела.