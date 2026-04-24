Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники выманили деньги у контрактника — двоих отправили под арест

В Брянске задержаны двое подозреваемых в хищении более 400 тысяч рублей у участника СВО, передает МВД Медиа.

По версии следствия, в феврале один из фигурантов, выдавая себя за офицера Вооружённых сил России, убедил жителя областного центра подписать контракт с Минобороны. Потерпевшему сообщили ложные сведения о прохождении службы на территории Брянской области.

После этого злоумышленники получили доступ к банковской карте и мобильному телефону мужчины, узнали пароль от банковского приложения и списали со счёта денежные средства.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли деньги, элементы форменного обмундирования, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для дела.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Оба фигуранта заключены под стражу. Расследование продолжается.

