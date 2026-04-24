С 2018 года российские спецслужбы пресекли на стадии подготовки 306 вооруженных нападений в школах совершенных под влиянием интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
В ведомстве добавили, что спецслужбы Украины используют популярные иностранные мессенджеры и некоторые интернет-ресурсы для вовлечения граждан России, и в первую очередь, речь идет о молодежи.
«С 2018 года совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 — ранены. На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений», — сообщили в ФСБ.
