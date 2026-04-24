Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ с 2018 года пресекла 306 вооруженных нападений в школах

ФСБ назвала число пресеченных нападений на российские школы с 2018 года.

Источник: Комсомольская правда

С 2018 года российские спецслужбы пресекли на стадии подготовки 306 вооруженных нападений в школах совершенных под влиянием интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

В ведомстве добавили, что спецслужбы Украины используют популярные иностранные мессенджеры и некоторые интернет-ресурсы для вовлечения граждан России, и в первую очередь, речь идет о молодежи.

«С 2018 года совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 — ранены. На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений», — сообщили в ФСБ.

Ранее сотрудники УФСБ совместно с СК России предотвратили в Челябинской области кражу бриллиантов из Государственного фонда РФ. Их сумма превышает 120 миллионов рублей.