Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская судоходная компания задолжала работникам 11 млн рублей

В адрес юридического лица вынесено официальное предостережение.

Компания «Фарватер», базирующаяся в Нижнем Новгороде и занимающаяся судоходством, накопила долг по выплате заработной платы своим сотрудникам, превышающий 11 миллионов рублей. Данную информацию распространяет региональное управление Гострудинспекции.

По итогам проведённых мероприятий было установлено, что в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года предприятие систематически нарушало порядок расчётов с персоналом, не выплачивая положенное вознаграждение в полном объеме. В адрес юридического лица вынесено официальное предостережение.

Гострудинспекция предпринимает все доступные шаги для гарантии соблюдения норм трудового законодательства и оперативного погашения образовавшейся значительной задолженности по оплате труда.

Ранее 64 млн рублей задолжала работникам нижегородская компания.