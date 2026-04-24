Нижегородская судоходная компания задолжала работникам 11 млн рублей

Компания «Фарватер», базирующаяся в Нижнем Новгороде и занимающаяся судоходством, накопила долг по выплате заработной платы своим сотрудникам, превышающий 11 миллионов рублей. Данную информацию распространяет региональное управление Гострудинспекции.
По итогам проведённых мероприятий было установлено, что в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года предприятие систематически нарушало порядок расчётов с персоналом, не выплачивая положенное вознаграждение в полном объеме. В адрес юридического лица вынесено официальное предостережение.
Гострудинспекция предпринимает все доступные шаги для гарантии соблюдения норм трудового законодательства и оперативного погашения образовавшейся значительной задолженности по оплате труда.
Ранее 64 млн рублей задолжала работникам нижегородская компания.