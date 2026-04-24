Теракт против руководства Роскомнадзора сорван — машину готовили к подрыву

ЦОС ФСБ России сообщает, что 18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт, направленный против руководителей Роскомнадзора.
По данным спецслужбы, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства. В ходе операции задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии.
Как уточняется, организатор группы — житель Москвы — оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
При обысках у фигурантов изъяли взрывное устройство массой около одного килограмма, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.
Возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.
