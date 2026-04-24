Теракт против руководства Роскомнадзора сорван — машину готовили к подрыву

ЦОС ФСБ России сообщает, что 18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт, направленный против руководителей Роскомнадзора.

По данным спецслужбы, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства. В ходе операции задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии.

Как уточняется, организатор группы — житель Москвы — оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

При обысках у фигурантов изъяли взрывное устройство массой около одного килограмма, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.

Возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.

Автора комментариев под ником «Дональд Трамп» наказали — штраф за оскорбления.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше