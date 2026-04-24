ФСБ: спецслужбы Киева через мессенджеры толкают молодежь РФ к радикализации

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о попытках украинских спецслужб подталкивать российскую молодежь к радикализации и насилию. В ведомстве уточнили, что агитация ведется с использованием популярных мессенджеров.
Как писал KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что украинские спецслужбы втягивают школьников в провокацию против учителей. По его словам, поступают сообщения об оскорбительных видео с педагогами в соцсетях. Злоумышленники выдают это за игру, но на деле занимаются вымогательством и шантажом.
Узнать больше по теме
