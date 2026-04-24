Прокуратура взяла на контроль расследование расстрела под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, фигурантом которого стал житель Светлоярского района. Мужчина расстрелял своего соперника — сожителя его бывшей супруги.
О случившемся стало известно накануне. Как сообщили в волгоградском следкоме, причиной трагедии предположительно стала ревность.
«По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель», — уточняет представитель облпрокуратуры Оксана Черединина.
