Силовики нейтрализовали злоумышленника, готовившего теракт против Роскомнадзора

Силовики нейтрализовали злоумышленника, готовившего террористический акт против реководства Роскомнадзора. Как сообщили в ЦОС ФСБ, при попытке задержания подозреваемый повёл себя агрессивно и открыл огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены применить ответные меры.