В Омской области пьяная женщина с ребёнком в салоне врезалась в столб

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Любинского района. Её подозревают в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошёл ночью в рабочем посёлке Красный Яр. Инспекторы ДПС заметили автомобиль Toyota, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Полицейские несколько раз потребовали водителя остановиться, однако водитель проигнорировал их требования и попыталась скрыться. После непродолжительной погони она не справилась с управлением и врезалась в опору электроосвещения.
При проверке выяснилось, что за рулём находилась 34-летняя женщина с признаками опьянения. Освидетельствование показало 0,899 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Женщину отстранили от управления, автомобиль отправили на спецстоянку.
В салоне находились два пассажира — 14-летняя девочка и 35-летний мужчина. Им потребовалась медицинская помощь.
По данным полиции, ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
Кроме того, её привлекли к административной ответственности за отказ остановиться по требованию полиции, управление автомобилем без водительского удостоверения и документов, а также за нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью.