Опубликовано видео задержания планировавших теракт против руководителей РКН

Ранее в Приморье школьник купил читы в онлайн-игре «Стэндофф-2» и подвергся вербовке украинских спецслужб. ФСБ удалось пресечь попытку вовлечения несовершеннолетнего. 12-летний школьник из Приморского края купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». После того, как подросток перевёл деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами. Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ.