ГУФСИН Прикамья задержало 47 человек в федеральном розыске

Среди эпизодов розыскной работы выделился необычный случай в Соликамске. Мужчина 1999 года рождения находился в федеральном розыске из-за неявки в суд для оглашения приговора в виде 3-летнего лишения свободы. Мать уверяла, что сына дома нет, но один из сотрудников ГУФСИН обнаружил беглеца в прикроватной тумбочке во время обхода комнат.