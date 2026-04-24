ГУФСИН Прикамья задержало 47 человек в федеральном розыске

В Пермском крае в рамках масштабной межведомственной операции «Розыск» на минувшей неделе задержали 47 человек, находящихся в федеральном розыске. ГУФСИН Прикамья совместно с сотрудниками МВД, Росгвардии, Минтербеза, Минобороны и судебными приставами отработали 629 адресов по всему региону, сообщили в ведомстве.
Среди эпизодов розыскной работы выделился необычный случай в Соликамске. Мужчина 1999 года рождения находился в федеральном розыске из-за неявки в суд для оглашения приговора в виде 3-летнего лишения свободы. Мать уверяла, что сына дома нет, но один из сотрудников ГУФСИН обнаружил беглеца в прикроватной тумбочке во время обхода комнат.
Операция «Розыск» — плановое мероприятие по поиску уклоняющихся от исполнения судебных решений. Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин подчеркнул, что каждое задержание является результатом слаженной работы сотрудников ведомства. Он также отметил, что преступники не должны уходить от ответственности.