Сотрудники ГУФСИН Прикамья нашли сбежавшего от суда мужчину в тумбочке

Некоторые истории поиска оказались необычными. В Соликамске мужчину 1999 года рождения, который не явился в суд на оглашение приговора по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), нашли спрятавшимся в прикроватной тумбе. Когда сотрудники пришли по адресу, мать осуждённого сказала, что сына нет дома. Но внимательный сотрудник ГУФСИН обошёл комнаты и обнаружил беглеца в тумбе.