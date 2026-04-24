Сотрудники ГУФСИН Прикамья нашли сбежавшего от суда мужчину в тумбочке

Мужчина из Соликамска спрятался от сотрудников правоохранительных органов в прикроватной тумбе, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
В Прикамье прошло федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Сотрудники ГУФСИН совместно с полицией, Росгвардией, приставами и представителями Минтербезопасности и Минобороны отработали 629 адресов по всему краю и задержали 47 человек, находившихся в федеральном розыске.
Некоторые истории поиска оказались необычными. В Соликамске мужчину 1999 года рождения, который не явился в суд на оглашение приговора по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), нашли спрятавшимся в прикроватной тумбе. Когда сотрудники пришли по адресу, мать осуждённого сказала, что сына нет дома. Но внимательный сотрудник ГУФСИН обошёл комнаты и обнаружил беглеца в тумбе.
Всех задержанных доставили в правоохранительные органы для решения вопроса об их дальнейшей судьбе.
«Задержание каждого осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания, — это результат слаженной и профессиональной работы наших сотрудников. Нельзя допустить, чтобы преступники уходили от ответственности. Наша задача — обеспечить соблюдение законности и безопасности нашего общества», — отметил начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин.