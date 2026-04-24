В Калининградской области за день 32 сотрудника МЧС привлекали к тушению травы в полях

Палы продолжаются во всех муниципалитетах.

В Калининградской области горит трава. Только за минувшие сутки, 23 апреля, пожарно-спасательные подразделения МЧС России 11 раз привлекались для ликвидации пожаров в полях. Задействовано было 32 человека при поддержке 13 единиц техники. Об этом сообщает областное МЧС.

Ранее тему поднял губернатор Алексей Беспрозванных, который в соцсетях поделился жуткими кадрами ночного пожара в поле.

По данным МЧС, с начала года уже зарегистрировано более 573 случаев пала сухой травы на площади более 1000 га.

Жечь траву запрещено!